В ЦИК Белоруссии рассказали о произошедшей ночью эвакуации
- Reuters
«Мы были эвакуированы из Дома правительства около часа ночи», — цитирует её ТАСС.
Ночью в центре Минска прошли акции протеста, в которых участвовали несогласные с результатами президентских выборов в Белоруссии. Силовики применили водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ для разгона протестующих.
Позже в МВД Белоруссии заявили, что ситуация с массовыми протестными акциями в Минске находится под контролем правоохранительных органов.