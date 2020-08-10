В ЦИК Белоруссии рассказали о произошедшей ночью эвакуации

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина заявила, что сотрудники Центральной избирательной комиссии Белоруссии, которые занимались подсчётом голосов, ночью были эвакуированы из Дома правительства в Минске.

«Мы были эвакуированы из Дома правительства около часа ночи», — цитирует её ТАСС.

Ночью в центре Минска прошли акции протеста, в которых участвовали несогласные с результатами президентских выборов в Белоруссии. Силовики применили водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ для разгона протестующих.

Позже в МВД Белоруссии заявили, что ситуация с массовыми протестными акциями в Минске находится под контролем правоохранительных органов.