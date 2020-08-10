Следователи осматривают места массовых акций в Минске
- Reuters
«В центре Минска работает следственно-оперативная группа, идёт осмотр мест происшествия. Сотрудники СК просят прохожих не мешать их работе и разойтись», — говорится в сообщении издания.
Ранее в МВД Белоруссии заявили, что ситуация с массовыми протестными акциями в Минске находится под контролем правоохранительных органов.
Кроме того, поступали сообщения, что силовики начали применять водомёты для разгона протестующих в центре белорусской столицы.