Следователи осматривают места массовых акций в Минске

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На месте массовых акций в Минске работает следственно-оперативная группа. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
Следователи осматривают места массовых акций в Минске
  • Reuters

«В центре Минска работает следственно-оперативная группа, идёт осмотр мест происшествия. Сотрудники СК просят прохожих не мешать их работе и разойтись», — говорится в сообщении издания.

Ранее в МВД Белоруссии заявили, что ситуация с массовыми протестными акциями в Минске находится под контролем правоохранительных органов.

Кроме того, поступали сообщения, что силовики начали применять водомёты для разгона протестующих в центре белорусской столицы.

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