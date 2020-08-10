Тихановская обратилась к избирателям и милиции

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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила с обращением к белорусским избирателям, милиции и войскам.
Тихановская обратилась к избирателям и милиции
  • Reuters

«Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей: предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия», — приводит её слова издание tut.by в Telegram.

Тихановская заявила, что жители Белоруссии завтра «проснутся в новой стране» и выразила надежду, что завтра «будут только хорошие новости».

«Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего офицеры, я знаю, что вы можете это сделать», — отметила она.

Ранее стало известно, что на пересечении проспекта Машерова и Сторожевской улицы в Минске раздались мощные взрывы.

Кроме того, поступали сообщения, что силовики начали применять водомёты для разгона протестующих в центре белорусской столицы.

Позднее в МВД Белоруссии заявили о контроле над ситуацией в Минске.

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