Тихановская обратилась к избирателям и милиции
- Reuters
«Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей: предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия», — приводит её слова издание tut.by в Telegram.
Тихановская заявила, что жители Белоруссии завтра «проснутся в новой стране» и выразила надежду, что завтра «будут только хорошие новости».
«Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего офицеры, я знаю, что вы можете это сделать», — отметила она.
Ранее стало известно, что на пересечении проспекта Машерова и Сторожевской улицы в Минске раздались мощные взрывы.
Кроме того, поступали сообщения, что силовики начали применять водомёты для разгона протестующих в центре белорусской столицы.
Позднее в МВД Белоруссии заявили о контроле над ситуацией в Минске.