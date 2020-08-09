Лукашенко заявил, что оппозиция должна согласовать места митингов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сторонники оппозиции должны проводить массовые акции после президентских выборов только на площадках, которые были согласованы с властями.

«Захотите после выборов выразить своё мнение — давайте посмотрим, на каких площадках», — приводит ТАСС его слова.

Он добавил, что места проведения акций должны быть согласованы с горисполкомом Минска.

«Идите и «демонстрируйте». В Минске у нас шесть площадок. И только на одной-двух демонстрации были. Но если вы будете «демонстрировать» где попало в нарушение закона и будете мешать другим людям, то мы будем призывать вас к ответственности», — отметил он.

Ранее выборы президента Белоруссии объявили состоявшимися после того, как в голосовании приняли участие более половины зарегистрированных избирателей.

Кандидатами на пост президента Белоруссии зарегистрированы пять человек: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень.