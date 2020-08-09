Лукашенко заявил, что оппозиция должна согласовать места митингов

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сторонники оппозиции должны проводить массовые акции после президентских выборов только на площадках, которые были согласованы с властями.
Лукашенко заявил, что оппозиция должна согласовать места митингов
  • Reuters

«Захотите после выборов выразить своё мнение — давайте посмотрим, на каких площадках», — приводит ТАСС его слова.

Он добавил, что места проведения акций должны быть согласованы с горисполкомом Минска.

«Идите и «демонстрируйте». В Минске у нас шесть площадок. И только на одной-двух демонстрации были. Но если вы будете «демонстрировать» где попало в нарушение закона и будете мешать другим людям, то мы будем призывать вас к ответственности», — отметил он.

Ранее выборы президента Белоруссии объявили состоявшимися после того, как в голосовании приняли участие более половины зарегистрированных избирателей.

Кандидатами на пост президента Белоруссии зарегистрированы пять человек: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить