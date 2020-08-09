Явка на президентские выборы в Белоруссии превысила 65%

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Явка на президентские выборы в Белоруссии на 14:00 составила 65,19%, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Вадима Ипатова.
Явка на президентские выборы в Белоруссии превысила 65%
  • Reuters

В частности, в Брестской области явка составила 63,05%, в Витебской — 67,35%, в Гомельской — 75,83%, в Гродненской — 65,75%, в Минской — 64,21%, в Могилёвской —72,57%, в Минске — 52,03%.

Ранее выборы президента Белоруссии объявили состоявшимися после того, как в голосовании приняли участие более половины зарегистрированных избирателей.

Кандидатами на пост президента Белоруссии зарегистрированы пять человек: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень.

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