Явка на президентские выборы в Белоруссии превысила 65%

Явка на президентские выборы в Белоруссии на 14:00 составила 65,19%, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Вадима Ипатова.

В частности, в Брестской области явка составила 63,05%, в Витебской — 67,35%, в Гомельской — 75,83%, в Гродненской — 65,75%, в Минской — 64,21%, в Могилёвской —72,57%, в Минске — 52,03%.

Ранее выборы президента Белоруссии объявили состоявшимися после того, как в голосовании приняли участие более половины зарегистрированных избирателей.

Кандидатами на пост президента Белоруссии зарегистрированы пять человек: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень.