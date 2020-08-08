Украинское правительство переходит на чрезвычайный режим работы из-за COVID-19

Короткая ссылка
С 8 августа кабинет министров Украины переходит на чрезвычайный режим работы из-за ситуации с коронавирусом.
Украинское правительство переходит на чрезвычайный режим работы из-за COVID-19
  • © kmu.gov.ua

«С завтрашнего дня правительство переходит на чрезвычайный режим работы», — цитирует сайт кабмина украинского премьера Дениса Шмыгаля.

Он отметил, что 7 августа на Украине был зафиксирован новый антирекорд прироста случаев заболевания коронавирусной инфекцией — 1453 случая.

Шмыгаль уточнил, что несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии ТЭБ и ЧС.

Ранее сообщалось, что на флагмане ВМС Украины, фрегате «Гетман Сагайдачный» выявлен больной коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить