Украинское правительство переходит на чрезвычайный режим работы из-за COVID-19

С 8 августа кабинет министров Украины переходит на чрезвычайный режим работы из-за ситуации с коронавирусом.

«С завтрашнего дня правительство переходит на чрезвычайный режим работы», — цитирует сайт кабмина украинского премьера Дениса Шмыгаля.

Он отметил, что 7 августа на Украине был зафиксирован новый антирекорд прироста случаев заболевания коронавирусной инфекцией — 1453 случая.

Шмыгаль уточнил, что несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии ТЭБ и ЧС.

Ранее сообщалось, что на флагмане ВМС Украины, фрегате «Гетман Сагайдачный» выявлен больной коронавирусной инфекцией COVID-19.