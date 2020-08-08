Украинское правительство переходит на чрезвычайный режим работы из-за COVID-19
- © kmu.gov.ua
«С завтрашнего дня правительство переходит на чрезвычайный режим работы», — цитирует сайт кабмина украинского премьера Дениса Шмыгаля.
Он отметил, что 7 августа на Украине был зафиксирован новый антирекорд прироста случаев заболевания коронавирусной инфекцией — 1453 случая.
Шмыгаль уточнил, что несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии ТЭБ и ЧС.
Ранее сообщалось, что на флагмане ВМС Украины, фрегате «Гетман Сагайдачный» выявлен больной коронавирусной инфекцией COVID-19.