СМИ: На флагмане украинского флота обнаружили коронавирус

На флагмане ВМС Украины, фрегате «Гетман Сагайдачный» выявлен больной коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как пишет «Думская», в понедельник, 3 августа, одному из моряков был поставлен диагноз COVID-19.

Отмечается, что командование военно-морской базы Юг изолировало всех контактировавших с больным. Около 30 моряков изолировали в вертолётном ангаре корабля.

Кроме того, подозрение на COVID-19 есть и у одного из моряков со спасательного корабля «Александр Охрименко».

Весной на американском авианосце Theodore Roosevelt произошла массовая вспышка коронавируса.