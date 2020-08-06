СМИ: На флагмане украинского флота обнаружили коронавирус

Короткая ссылка
На флагмане ВМС Украины, фрегате «Гетман Сагайдачный» выявлен больной коронавирусной инфекцией COVID-19.
СМИ: На флагмане украинского флота обнаружили коронавирус
  • © РИА Новости

Как пишет «Думская», в понедельник, 3 августа, одному из моряков был поставлен диагноз COVID-19.

Отмечается, что командование военно-морской базы Юг изолировало всех контактировавших с больным. Около 30 моряков изолировали в вертолётном ангаре корабля.

Кроме того, подозрение на COVID-19 есть и у одного из моряков со спасательного корабля «Александр Охрименко».

Весной на американском авианосце Theodore Roosevelt произошла массовая вспышка коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить