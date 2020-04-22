Число заразившихся коронавирусом на авианосце ВМС США возросло до 777

Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt возросло до 777.

Об этом информирует пресс-служба Военно-морских сил США.

По её данным, тестирование на коронавирус прошли большинство членов экипажа авианосца.

«Сегодня 99% членов экипажа авианосца Theodore Roosevelt прошли тестирование на COVID-19, всего 777 положительных результатов и 3919 — отрицательных», — указано в сообщении.

Указывается, что 63 моряка, у которых был выявлен коронавирус, выздоровели.

12 апреля сообщалось о 550 заразившихся COVID-19 на американском авианосце Theodore Roosevelt.