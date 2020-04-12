Число заразившихся коронавирусом на авианосце ВМС США выросло до 550

Число заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt достигло 550.

Об этом информирует CNN со ссылкой на заявление командования Военно-морских сил США.

Ранее сообщалось, что в США общее число скончавшихся от последствий заражения COVID-19 составило 20 071.

Американский лидер Дональд Трамп впервые в истории США объявил «масштабное бедствие» во всех 50 штатах.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.