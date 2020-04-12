Число заразившихся коронавирусом на авианосце ВМС США выросло до 550

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Число заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt достигло 550.

Об этом информирует CNN со ссылкой на заявление командования Военно-морских сил США.

Ранее сообщалось, что в США общее число скончавшихся от последствий заражения COVID-19 составило 20 071.

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