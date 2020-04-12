Трамп впервые в истории США объявил «масштабное бедствие» во всех штатах

Американский лидер Дональд Трамп впервые в истории США объявил «масштабное бедствие» во всех 50 штатах. Об этом информирует телеканал Fox News.

Отмечается, что 11 апреля Трамп объявил такое положение в штате Вайоминг, что, как сообщает телеканал, означает, что в настоящее время такая декларация объявлена во всех 50 штатах из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее сообщалось, что в США общее число скончавшихся от последствий заражения COVID-19 составило 20 071.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.