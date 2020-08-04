Число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане достигло 93 820
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на межведомственную комиссию по нераспространению коронавируса при правительстве страны.
«Зарегистрированы 1158 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей — 603, бессимптомных носителей — 555», — говорится в заявлении.
С момента начала пандемии в стране выздоровели более 65,1 тыс. пациентов с коронавирусом.
Ранее глава Минздрава республики Алексей Цой заявил что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Казахстане стабилизировалась.