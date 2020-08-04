Число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане достигло 93 820

За прошедшие сутки число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 1158 и достигло 93 820.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на межведомственную комиссию по нераспространению коронавируса при правительстве страны.

«Зарегистрированы 1158 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей — 603, бессимптомных носителей — 555», — говорится в заявлении.

С момента начала пандемии в стране выздоровели более 65,1 тыс. пациентов с коронавирусом.

Ранее глава Минздрава республики Алексей Цой заявил что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Казахстане стабилизировалась.