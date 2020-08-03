Помогавшие лечить пациентов с COVID-19 врачи вернулись из Казахстана

Подмосковные врачи, помогавшие лечить пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, вернулись из Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Опыт, который приобрели наши врачи за время лечения пациентов с коронавирусом в Подмосковье, пригодился для борьбы с этой инфекцией в Казахстане», — цитирует РИА Новости министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.

Она сообщила, что «специалисты передали полученные знания и навыки казахским коллегам из пяти регионов республики и общими усилиями пролечили более 1,5 тыс. пациентов».

Ранее пресс-служба Министерства образования и науки Казахстана заявила, что разрабатываемая в стране вакцина от COVID-19 успешно проходит доклинические испытания.