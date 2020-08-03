Помогавшие лечить пациентов с COVID-19 врачи вернулись из Казахстана

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Подмосковные врачи, помогавшие лечить пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, вернулись из Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Помогавшие лечить пациентов с COVID-19 врачи вернулись из Казахстана
  • Reuters

«Опыт, который приобрели наши врачи за время лечения пациентов с коронавирусом в Подмосковье, пригодился для борьбы с этой инфекцией в Казахстане», — цитирует РИА Новости министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.

Она сообщила, что «специалисты передали полученные знания и навыки казахским коллегам из пяти регионов республики и общими усилиями пролечили более 1,5 тыс. пациентов».

Ранее пресс-служба Министерства образования и науки Казахстана заявила, что разрабатываемая в стране вакцина от COVID-19 успешно проходит доклинические испытания.

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