Помогавшие лечить пациентов с COVID-19 врачи вернулись из Казахстана
- Reuters
«Опыт, который приобрели наши врачи за время лечения пациентов с коронавирусом в Подмосковье, пригодился для борьбы с этой инфекцией в Казахстане», — цитирует РИА Новости министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.
Она сообщила, что «специалисты передали полученные знания и навыки казахским коллегам из пяти регионов республики и общими усилиями пролечили более 1,5 тыс. пациентов».
Ранее пресс-служба Министерства образования и науки Казахстана заявила, что разрабатываемая в стране вакцина от COVID-19 успешно проходит доклинические испытания.