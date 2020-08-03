Мурашко сообщил о развёртывании в Сочи корпуса для пациентов с COVID-19

Короткая ссылка
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что дополнительный корпус для приёма в случае необходимости пациентов с коронавирусной инфекцией разворачивают в Сочи, передаёт РИА Новости.
Мурашко сообщил о развёртывании в Сочи корпуса для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

«Сегодня мы дополнительно развёртываем корпус в Сочи для пациентов — в случае, если придётся вывозить отдыхающих туристов непосредственно на территорию России», — сообщил Мурашко.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии российско-абхазской границы.

Замглавы Службы государственной безопасности Абхазии Рустам Латипов сообщил, что с момента открытия границы в республику въехало «несколько тысяч человек».

Позднее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Абхазии предложили ввести на границе республики с Россией ограничительные меры в связи с открытием границы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить