Мурашко сообщил о развёртывании в Сочи корпуса для пациентов с COVID-19
- РИА Новости
«Сегодня мы дополнительно развёртываем корпус в Сочи для пациентов — в случае, если придётся вывозить отдыхающих туристов непосредственно на территорию России», — сообщил Мурашко.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии российско-абхазской границы.
Замглавы Службы государственной безопасности Абхазии Рустам Латипов сообщил, что с момента открытия границы в республику въехало «несколько тысяч человек».
Позднее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Абхазии предложили ввести на границе республики с Россией ограничительные меры в связи с открытием границы.