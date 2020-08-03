МВД Украины рассказало о требованиях угрожающего взорвать банк в Киеве
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«Он требует, чтобы к нему допустили средства массовой информации, чтобы он дал некое интервью. Похоже, ситуация разворачивается по сценарию, как это было в Луцке», — приводит его слова Интерфакс-Украина.
При этом Геращенко подчеркнул, что полиция не знает наверняка о наличии у злоумышленника оружия или бомбы.
По словам злоумышленника, он привязал к своей ноге шнур, который протянут к рюкзаку, к взрывному устройству.
«Мы уже знаем, что это гражданин не Украины, это гражданин Узбекистана», — цитирует Геращенко РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина зашёл в «Универсал Банк», заявил, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию.
21 июля в центре Луцка вооружённый мужчина захватил автобус с заложниками. Вечером он был задержан.
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с захватчиком.