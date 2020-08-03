МВД Украины рассказало о требованиях угрожающего взорвать банк в Киеве

Мужчина, который зашёл в отделение банка в Киеве и заявил о наличии у него в рюкзаке бомбы, требует, чтобы к нему допустили представителей средств массовой информации для интервью, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Он требует, чтобы к нему допустили средства массовой информации, чтобы он дал некое интервью. Похоже, ситуация разворачивается по сценарию, как это было в Луцке», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

При этом Геращенко подчеркнул, что полиция не знает наверняка о наличии у злоумышленника оружия или бомбы.

По словам злоумышленника, он привязал к своей ноге шнур, который протянут к рюкзаку, к взрывному устройству.

«Мы уже знаем, что это гражданин не Украины, это гражданин Узбекистана», — цитирует Геращенко РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина зашёл в «Универсал Банк», заявил, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию.

21 июля в центре Луцка вооружённый мужчина захватил автобус с заложниками. Вечером он был задержан.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с захватчиком.