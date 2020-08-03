В банке в Киеве мужчина заявил, что у него в рюкзаке бомба

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Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что полицейские ведут переговоры с неизвестным мужчиной, который зашёл в отделение банка в Киеве и заявил, что у него в рюкзаке находится бомба.
В банке в Киеве мужчина заявил, что у него в рюкзаке бомба
  • © Полиция Киева

Геращенко написал на своей странице в Facebook о звонке представительницы АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещение бизнес-центра «Леонардо»), которая сообщила, что «в отделение зашёл неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию».

Как сообщил замглавы украинского МВД, работники отделения банка «покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию».

Он также заявил о введении в действие специальной полицейской операции «Гром».

«Представители полиции начали переговоры с террористом», — добавил он.

18 сентября 2019 года мужчина остановил движение по мосту в Киеве, угрожая его взорвать. При этом он стрелял в воздух. Спустя несколько часов он был задержан.

Взрывчатки у него не обнаружили. 

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