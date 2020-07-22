Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.
Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке
  • Reuters
  • © Olexandr Zelinskyi

«Мы с ним говорили семь-десять минут. Мы договорились, что он сделает первый шаг. Он отпустит нескольких наших людей», — сказал украинский лидер, видеокомментарий которого, как пишет РИА Новости, опубликован изданием «Украинская правда».

По словам Зеленского, в ходе разговора была достигнута договорённость, что захватчик отпустит трёх человек. После этого будет записано видео.

«После того как видео выйдет в соцсети, он через полчаса выпускает всех людей. Примерно так и произошло: 30—40 минут — и он отпустил заложников», — отметил президент Украины.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что у захватившего автобус в Луцке мужчины были при себе пистолет, автомат и боевая граната.

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