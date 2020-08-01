ГБР Украины расследует ликвидацию захватчика заложника в Полтаве
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Согласно результатам первоочередных следственных действий, полицейские действовали в пределах своих полномочий», — заявили в ведомстве.
Выводы о правомерности действий сотрудников полиции будут сделаны по итогам досудебного расследования.
Захват заложника произошёл 23 июля. Злоумышленник при попытке задержания взял в заложники сотрудника полиции, угрожая взорвать гранату.
Впоследствии он согласился заменить заложника на начальника областного уголовного розыска. Захватчик вместе с заложником уехал на предоставленном автомобиле.
Позднее в этот же день мужчина, взявший в заложники полицейского, отпустил его, после чего сбежал в лес.
Ранее в Нацполиции Украины сообщили, что Роман Скрыпник, который 23 июля взял заложника в Полтаве, найден и застрелен.