ГБР Украины расследует ликвидацию захватчика заложника в Полтаве

Государственное бюро Украины начало расследование по факту возможного превышения полномочий правоохранительными органами при ликвидации мужчины, захватившего заложника в Полтаве, заявили в пресс-службе ГБР.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Согласно результатам первоочередных следственных действий, полицейские действовали в пределах своих полномочий», — заявили в ведомстве.

Выводы о правомерности действий сотрудников полиции будут сделаны по итогам досудебного расследования.

Захват заложника произошёл 23 июля. Злоумышленник при попытке задержания взял в заложники сотрудника полиции, угрожая взорвать гранату.

Впоследствии он согласился заменить заложника на начальника областного уголовного розыска. Захватчик вместе с заложником уехал на предоставленном автомобиле.

Позднее в этот же день мужчина, взявший в заложники полицейского, отпустил его, после чего сбежал в лес.

Ранее в Нацполиции Украины сообщили, что Роман Скрыпник, который 23 июля взял заложника в Полтаве, найден и застрелен.