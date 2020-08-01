На Украине сообщили, что взявший заложника в Полтаве застрелен

В Нацполиции Украины сообщили, что Роман Скрыпник, который 23 июля взял заложника в Полтаве, найден и застрелен.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, мужчина был найден ночью 1 августа в посёлке Опошня в Полтавской области.

В полиции говорят, что, когда «его действия начали угрожать жизни полицейских, снайпер обезвредил мужчину».

Захват заложника произошёл 23 июля. Злоумышленник при попытке задержания взял в заложники сотрудника полиции, угрожая взорвать гранату.

Впоследствии он согласился заменить заложника на начальника областного уголовного розыска. Захватчик вместе с заложником уехал на предоставленном автомобиле.

Позднее в этот же день мужчина, взявший в заложники полицейского, отпустил его, после чего сбежал в лес.