Захватчик из Полтавы освободил заложника и сбежал

В Полтавской области мужчина, взявший в заложники полицейского, отпустил его, после чего сбежал в лес.

Об этом сообщает полиция.

«Злоумышленник посреди дороги покинул авто и скрылся в лесопосадке. Сейчас продолжается спецоперация по задержанию опасного вооружённого преступника. Заложник освобождён. Он невредим», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Полтаве злоумышленник при попытке задержания взял в заложники сотрудника полиции, угрожая взорвать гранату.

Впоследствии он согласился заменить заложника на начальника областного уголовного розыска. Захватчик вместе с заложником уехал на предоставленном автомобиле.