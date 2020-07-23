В Полтаве мужчина при задержании взял в заложники полицейского
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Утром в Полтаве сотрудники подразделения уголовного розыска пытались задержать подозреваемого в угоне транспортных средств.
«Во время задержания подозреваемый достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать. За руку он держал полицейского», — заявил Геращенко.
Впоследствии сотрудники правоохранительных органов договорились со злоумышленником о замене заложника: вместо захваченного полицейского ему передали начальника областного уголовного розыска.
Также захватчику передали автомобиль, на котором он уехал вместе с новым заложником.
В городе введён режим спецоперации. С подозреваемым ведутся переговоры, его уговаривают сдаться.
21 июля в центре Луцка вооружённый мужчина захватил автобус с пассажирами, вечером он был задержан.