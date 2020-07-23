В Полтаве мужчина при задержании взял в заложники полицейского

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В Полтаве злоумышленник при попытке задержания взял в заложники сотрудника полиции, угрожая взорвать гранату. Об этом заявил в своём Facebook замглавы МВД страны Антон Геращенко.
В Полтаве мужчина при задержании взял в заложники полицейского
  • © Нацполиция

Утром в Полтаве сотрудники подразделения уголовного розыска пытались задержать подозреваемого в угоне транспортных средств.

«Во время задержания подозреваемый достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать. За руку он держал полицейского», — заявил Геращенко.

Впоследствии сотрудники правоохранительных органов договорились со злоумышленником о замене заложника: вместо захваченного полицейского ему передали начальника областного уголовного розыска.

Также захватчику передали автомобиль, на котором он уехал вместе с новым заложником.

В городе введён режим спецоперации. С подозреваемым ведутся переговоры, его уговаривают сдаться.

21 июля в центре Луцка вооружённый мужчина захватил автобус с пассажирами, вечером он был задержан.

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