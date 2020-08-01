Посол России призвал Белоруссию освободить задержанных россиян
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- РИА Новости
«Мы настаиваем… на скорейшем освобождении наших граждан и плотном взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и с адвокатами», — цитирует его РИА Новости.
Он подчеркнул, что претензии и двоякие трактовки причин нахождения граждан России в Белоруссии «видятся необоснованными и надуманными, вызывают крайнее удивление».
«Фактов, позволяющих считать, что эти люди были готовы к нарушению общественного порядка, нет», — сказал Мезенцев, отметив, что Белоруссия не предъявила таких данных.
Также он рассказал, что встреча российских дипломатов с задержанными россиянами продолжалась с 22:00 31 июля до 05:00 1 августа.
29 июля агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Позднее стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что задержанные в Белоруссии россияне не совершали противоправных действий и имели все необходимые документы.
По его словам, у задержанных были билеты в Стамбул, они являются сотрудниками частного охранного предприятия.