Посол России призвал Белоруссию освободить задержанных россиян

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Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что российская сторона настаивает на скорейшем освобождении задержанных в Белоруссии 33 россиян. Также он призвал к плотному взаимодействию между правоохранительными органами России и Белоруссии.
Посол России призвал Белоруссию освободить задержанных россиян
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Мы настаиваем… на скорейшем освобождении наших граждан и плотном взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и с адвокатами», — цитирует его РИА Новости

Он подчеркнул, что претензии и двоякие трактовки причин нахождения граждан России в Белоруссии «видятся необоснованными и надуманными, вызывают крайнее удивление».

«Фактов, позволяющих считать, что эти люди были готовы к нарушению общественного порядка, нет», — сказал Мезенцев, отметив, что Белоруссия не предъявила таких данных.

Также он рассказал, что встреча российских дипломатов с задержанными россиянами продолжалась с 22:00 31 июля до 05:00 1 августа.

29 июля агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Позднее стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что задержанные в Белоруссии россияне не совершали противоправных действий и имели все необходимые документы.

По его словам, у задержанных были билеты в Стамбул, они являются сотрудниками частного охранного предприятия.

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