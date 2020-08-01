Глава СВР прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
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Он отметил, что в том числе в службе следят за тем, какие оценки инциденту дают политические элиты других стран.
«Должен сказать, что в европейских странах политические элиты, правительственные круги, квалифицируют это как срежиссированную акцию, и это вызывает сожаление», — цитирует его слова ТАСС.
Также Нарышкин выразил надежду, что этот инцидент «через какое-то время будет всё-таки исчерпан и преодолён». По его словам, «это в интересах развития дружеских, братских отношений между двумя нашими странами и двумя народами».
29 июля агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Позднее стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что задержанные в Белоруссии россияне не совершали противоправных действий и имели все необходимые документы.
По его словам, у задержанных были билеты в Стамбул, они являются сотрудниками частного охранного предприятия.