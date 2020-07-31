Украина попросила Белоруссию арестовать задержанных россиян

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Офис генерального прокурора Украины предъявил обвинение девяти из 33 задержанных в Белоруссии гражданам России по статье об участии в террористической организации, а также обратился к Минску с просьбой об их временном аресте.
Украина попросила Белоруссию арестовать задержанных россиян
  • © Скриншот видео: «Беларусь 1»

«Офис Генерального прокурора... обратился в Генеральную прокуратуру Белоруссии с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства. 28 лицам, из которых девять — граждане Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации», — приводит ТАСС сообщение офиса.

Также отмечается, что офис украинского генпрокурора предупредил органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных участников конфликта в Добассе.

29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. 30 июля стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что задержанных в Белоруссии в ночь на 29 июля россиян в ближайшее время отпустят на свободу.

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