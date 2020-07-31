Украина попросила Белоруссию арестовать задержанных россиян
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«Офис Генерального прокурора... обратился в Генеральную прокуратуру Белоруссии с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства. 28 лицам, из которых девять — граждане Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации», — приводит ТАСС сообщение офиса.
Также отмечается, что офис украинского генпрокурора предупредил органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных участников конфликта в Добассе.
29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. 30 июля стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что задержанных в Белоруссии в ночь на 29 июля россиян в ближайшее время отпустят на свободу.