Посол отметил законность приезда задержанных россиян в Белоруссию

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Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев рассказал в беседе с НТВ, что задержанные в республике россияне пересекли границу официально, предъявив пограничникам документы.
Посол отметил законность приезда задержанных россиян в Белоруссию
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Эти люди могли быть сотрудниками одной из коммерческих компаний, которая обеспечивает охрану энергетической инфраструктуры и энергоресурсов отнюдь не в России и не в Белоруссии, а в одной из стран другого региона. Это обычная коммерческая деятельность, они имеют право зарабатывать деньги, кормить свои семьи, и в этом нет ничего противоправного», — сказал дипломат.

По его словам, партнёром для этих людей выступал гражданин Белоруссии.

«И здесь тоже нет ничего противоправного: они пересекли границу, предъявив сотрудникам пограничной службы те документы, которые дают основания вести рабочую деятельность на территории республики», — отметил Мезенцев.

29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Задержанных в Белоруссии россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков. Как сообщили в Следственном комитете республики, на данный момент решается вопрос об их аресте.

МИД России отреагировал на задержание россиян.

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