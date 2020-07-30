МИД России отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Министерство иностранных дел России отреагировало на задержание 33 российских граждан в Белоруссии, 32 из которых были задержаны в санатории «Белорусочка» под Минском.

«Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики. На сегодня нам известно, что указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты», — говорится в комментарии российского МИД.

Отмечается, что всю логистику передвижения россиян на территории республики обеспечивала белорусская компания. Группа не попала на рейс Минск — Стамбул и была вынуждена задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов.

«Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает по меньшей мере недоумение... Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций», — отметили в МИД.

В министерстве добавили, что у белорусских властей есть все необходимые документы для установления истины.

29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Задержанных в Белоруссии россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков. Как сообщили в Следственном комитете республики, на данный момент решается вопрос об их аресте.

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев считает безосновательными сообщения о якобы вмешательстве задержанных в Белоруссии россиян во внутреннюю политику республики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает получить от Минска исчерпывающую информацию о задержании россиян в Белоруссии.