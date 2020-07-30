Зеленский предложил сделать Курбан-байрам государственным праздником

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров рассмотреть вопрос о предоставлении государственного статуса ряду религиозных праздников, в частности таким, как Курбан-байрам, Ханука и Пасха христиан западного обряда.
Зеленский предложил сделать Курбан-байрам государственным праздником
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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

«Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса отдельным религиозным праздникам, в частности таким, как Рамазан, Курбан-байрам, Песах, Рош ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда, и другим», — говорится в сообщении.

В офисе президента отмечают, что цель данного предложения заключается в обеспечении конституционных прав и свобод граждан и реализации равных прав и возможностей всех верующих.

Ранее муфтий и руководитель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов рассказал о Курбан-байраме в 2020 году.

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