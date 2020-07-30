Российский муфтий рассказал о Курбан-байраме в 2020 году

Муфтий и руководитель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов рассказал о Курбан-байраме в 2020 году.

«В этом году во многих регионах России, в том числе в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, Курбан-байрам пройдёт так же, как мы проводили Ураза-байрам, — с ограничениями», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, праздничную молитву в мечети будут проводить имамы, муфтии централизованных религиозных структур, сотрудники мечети, но с минимальным количеством служащих. В некоторых регионах, где есть улучшения, дали разрешение, но с соблюдением социальной дистанции.

«Мусульмане должны понимать, что участие в праздничном намазе желательно, но не обязательно», — пояснил Крганов.

Он добавил, что сохранение здоровья превыше всего.

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