Российский муфтий рассказал о Курбан-байраме в 2020 году

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Муфтий и руководитель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов рассказал о Курбан-байраме в 2020 году.
Российский муфтий рассказал о Курбан-байраме в 2020 году
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«В этом году во многих регионах России, в том числе в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, Курбан-байрам пройдёт так же, как мы проводили Ураза-байрам, — с ограничениями», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, праздничную молитву в мечети будут проводить имамы, муфтии централизованных религиозных структур, сотрудники мечети, но с минимальным количеством служащих. В некоторых регионах, где есть улучшения, дали разрешение, но с соблюдением социальной дистанции.

«Мусульмане должны понимать, что участие в праздничном намазе желательно, но не обязательно», — пояснил Крганов.

Он добавил, что сохранение здоровья превыше всего.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров — главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова — оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.

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