Песков: задержанные в Белоруссии — граждане России
- РИА Новости
«Мы не признаём их украинского гражданства. Они граждане России», — ответил Песков на вопрос, как в Кремле относятся к сообщениям о том, что у ряда задержанных в Белоруссии россиян есть украинское гражданство.
Ранее сообщалось, что МИД Белоруссии запросил у посла России в стране Дмитрия Мезенцева разъяснения по поводу задержанных на белорусской территории россиян.
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что правоохранительные органы страны могут запросить экстрадицию задержанных в Белоруссии россиян.
Как отметили в министерстве, основанием для этого являются сообщения СМИ о том, что среди задержанных якобы есть люди, участвовавшие в вооружённом конфликте в Донбассе.