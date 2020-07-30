Песков: задержанные в Белоруссии — граждане России

Россия не признаёт украинского гражданства задержанных в Белоруссии российских граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не признаём их украинского гражданства. Они граждане России», — ответил Песков на вопрос, как в Кремле относятся к сообщениям о том, что у ряда задержанных в Белоруссии россиян есть украинское гражданство.

Ранее сообщалось, что МИД Белоруссии запросил у посла России в стране Дмитрия Мезенцева разъяснения по поводу задержанных на белорусской территории россиян.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что правоохранительные органы страны могут запросить экстрадицию задержанных в Белоруссии россиян.

Как отметили в министерстве, основанием для этого являются сообщения СМИ о том, что среди задержанных якобы есть люди, участвовавшие в вооружённом конфликте в Донбассе.