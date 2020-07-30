В ВСУ рассказали о всеобъемлющем прекращении огня в Донбассе

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак высказался о всеобъемлющем прекращении огня в Донбассе.

Как передаёт офис президента Украины, Хомчак отметил, что единичные обстрелы не являются системными.

«Он проинформировал о ситуации вокруг режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня, отметив, что в зоне проведения ООС не зафиксировано эскалации или наступательных действий. Одиночные обстрелы не является системными и выявляют неконтролируемые эмоции или провокации на самом низком уровне», — указывается в заявлении.

Ранее стало известно, что наблюдатели ОБСЕ зарегистрировали 111 нарушений договорённости о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня в Донбассе с 27 июля.

С 27 июля на линии соприкосновения на востоке Украины начал действовать режим всеобъемлющего прекращения огня. Он предусматривает полный запрет на применение любых видов вооружений, включая беспилотники, а также на проведение наступательных и разведывательных операций.