Минск запросил у Киева данные по задержанным в Белоруссии

МИД Белоруссии обратился к украинскому посольству за разъяснением по поводу задержанных на территории республики людей, у которых, как сообщалось, якобы есть гражданство Украины.

«У Петра Врублёвского (временно поверенного в делах Украины в Белоруссии. — RT) запрошена релевантная информация (о целях нахождения. — RT), которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Белоруссии», — говорится в сообщении белорусского МИД.

Также уточняется, что имеются данные об участии некоторых задержанных в военных действиях на территориях самопровозглашённых ЛНР и ДНР.

Ранее государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прокомментировал эту информацию.