Белоруссия и Украина усилят пограничный режим на совместной границе
- Reuters
Об этом говорится на сайте ведомства по итогам встречи с исполняющим обязанности руководителя посольства Украины в Белоруссии Петром Врублевским.
«С украинской стороной достигнута договорённость об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима для недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах», — указывается в заявлении.
Ранее сообщалось, что МИД Белоруссии запросил у посла России в стране Дмитрия Мезенцева разъяснения по поводу задержанных на белорусской территории россиян.
29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прокомментировал эту информацию.