Белоруссия и Украина усилят пограничный режим на совместной границе

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В МИД Белоруссии заявили, что белорусская и украинская стороны договорились усилить пограничный режим на совместной границе.
Белоруссия и Украина усилят пограничный режим на совместной границе
  • Reuters

Об этом говорится на сайте ведомства по итогам встречи с исполняющим обязанности руководителя посольства Украины в Белоруссии Петром Врублевским.

«С украинской стороной достигнута договорённость об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима для недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что МИД Белоруссии запросил у посла России в стране Дмитрия Мезенцева разъяснения по поводу задержанных на белорусской территории россиян.

29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прокомментировал эту информацию.

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