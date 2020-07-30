Белоруссия и Украина усилят пограничный режим на совместной границе

В МИД Белоруссии заявили, что белорусская и украинская стороны договорились усилить пограничный режим на совместной границе.

Об этом говорится на сайте ведомства по итогам встречи с исполняющим обязанности руководителя посольства Украины в Белоруссии Петром Врублевским.

«С украинской стороной достигнута договорённость об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима для недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что МИД Белоруссии запросил у посла России в стране Дмитрия Мезенцева разъяснения по поводу задержанных на белорусской территории россиян.

29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прокомментировал эту информацию.