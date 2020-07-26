В Белоруссии от коронавируса выздоровели более 60 тысяч человек

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Число выздоровевших от коронавирусной инфекциии в Белоруссии превысило 60 тыс. Об этом сообщили в Минздраве страны.
В Белоруссии от коронавируса выздоровели более 60 тысяч человек
  • Reuters

По состоянию на 26 июля в Белоруссии выздоровели и выписаны 60 425 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, передаёт БЕЛТА.

Всего в стране проведено 1 251 359 тестов на выявление COVID-19.

Общее число пациентов с коронавирусом в Белоруссии достигло 67 132.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что бюджет республики потратил на борьбу с коронавирусом почти 0,5 млрд белорусских рублей (около $208 млн).

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