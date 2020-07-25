В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 67 тысяч

В Белоруссии число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 67 002.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что по состоянию на 25 июля в Белоруссии выздоровели и выписаны 60 092 пациента, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.

Всего проведено 1 241 624 теста.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 530 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бюджет республики потратил на борьбу с коронавирусом почти 0,5 млрд белорусских рублей (около $208 млн).