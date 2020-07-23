Захвативший автобус в Луцке назвал цель и мотивы своего поступка

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Захвативший автобус в украинском городе Луцке назвал цель и мотивы своего поступка. Об этом он рассказал журналистам перед началом судебного заседания, на котором злоумышленнику избрали меру пресечения.
Захвативший автобус в Луцке назвал цель и мотивы своего поступка
  • Reuters

«Основная цель моих действий — чтобы мы все перестали обманывать себя. И когда я говорю «мы», я имею в виду и себя тоже. Каждый пусть думает над этим сам отдельно», — приводит «Громадьске» его слова. 

Злоумышленник подчеркнул, что старался избежать гибели людей. Он также указал, что основные мотивы поступка опубликовал в соцсетях.

21 июля в центре Луцка вооружённый мужчина захватил автобус с заложниками. Вечером он был задержан. Суд арестовал его на два месяца.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с захватчиком.

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