Захватившему автобус в Луцке предъявили обвинения

Мужчине, который захватил автобус в Луцке, предъявили обвинение в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия. Об этом информирует МВД Украины.

Об этом в эфире украинского телеканала «1+1» заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

«Он находится в следственном изоляторе, ему предъявлено обвинение в терроризме, в захвате заложников, в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ», — цитирует его РИА Новости.

21 июля в центре Луцка вооружённый мужчина захватил автобус с заложниками. Вечером он был задержан.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с захватчиком.