В СБУ рассказали о самочувствии освобождённых в Луцке

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Самочувствие всех граждан, которые были освобождены 21 июля из захваченного в центре Луцка автобуса, оценивается как нормальное. Об этом заявил глава управления СБУ по Волынской области Павел Данюков.
В СБУ рассказали о самочувствии освобождённых в Луцке
  • Reuters

«У всех 13 освобождённых нормальное состояние здоровья, в больницы из них никто не обращался», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что заложниками были люди разного возраста, в том числе 15-летний подросток.

21 июля в центре Луцка вооружённый мужчина захватил автобус с заложниками. Вечером он был задержан.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с захватчиком.

Захватчику предъявили обвинение в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия.

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