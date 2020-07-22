В СБУ рассказали о самочувствии освобождённых в Луцке

Самочувствие всех граждан, которые были освобождены 21 июля из захваченного в центре Луцка автобуса, оценивается как нормальное. Об этом заявил глава управления СБУ по Волынской области Павел Данюков.

«У всех 13 освобождённых нормальное состояние здоровья, в больницы из них никто не обращался», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что заложниками были люди разного возраста, в том числе 15-летний подросток.

21 июля в центре Луцка вооружённый мужчина захватил автобус с заложниками. Вечером он был задержан.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с захватчиком.

Захватчику предъявили обвинение в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия.