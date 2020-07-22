В СБУ рассказали о самочувствии освобождённых в Луцке
- Reuters
«У всех 13 освобождённых нормальное состояние здоровья, в больницы из них никто не обращался», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что заложниками были люди разного возраста, в том числе 15-летний подросток.
21 июля в центре Луцка вооружённый мужчина захватил автобус с заложниками. Вечером он был задержан.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с захватчиком.
Захватчику предъявили обвинение в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия.