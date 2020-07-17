В Госдуме оценили призыв Рады осудить голосование в Крыму по Конституции

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT призыв Верховной рады Украины осудить проведение голосования по поправкам к Конституции России на полуострове.
В Госдуме оценили призыв Рады осудить голосование в Крыму по Конституции
  • РИА Новости

«Мы не нуждаемся ни в чьих оценках, суждениях и тем более одобрении иностранных государств по результатам нашего голосования на территории России. А Крым, как известно, уже неотъемлемая часть Российской Федерации», — подчеркнул Бальбек.

Он отметил, что результаты голосования Верховной рады Украины по данному вопросу не имеют значения для внешней и внутренней политики России.

«Если у Верховной рады других важных дел на настоящий момент нет — ну что ж, бумага, как известно, всё стерпит, так что можно писать любые письма куда угодно: видимо, украинская экономика и народ не в приоритетах у сегодняшних киевских парламентариев», — заключил депутат.

Ранее Рада призвала членов парламентов других государств и международных парламентских организаций осудить голосование в Крыму. Заявление поддержали 306 из 367 парламентариев.

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал такой призыв ожидаемым и отметил, что «махать кулаками после драки и плакать по волосам, потеряв голову, — обычное занятие украинской власти после 2014 года».

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