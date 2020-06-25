Посольство США в Киеве обеспокоено парадом Победы в Крыму

Короткая ссылка
Посольство США в Киеве поддержало позицию МИД Украины и выразило обеспокоенность в связи с парадами Победы в Донбассе и в Крыму.
Посольство США в Киеве обеспокоено парадом Победы в Крыму
  • © Администрация города Симферополя

«Мы присоединяемся к Министерству иностранных дел Украины и выражаем глубокую обеспокоенность относительно российских военных парадов, проведённых на суверенной украинской территории 24 июня», — говорится в сообщении американского диппредставительства в Twitter.

Ранее Киев направил Москве ноту протеста из-за проведения 24 июня парадов Победы в Крыму «без согласования с украинской стороной».

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить