Посольство США в Киеве обеспокоено парадом Победы в Крыму

Посольство США в Киеве поддержало позицию МИД Украины и выразило обеспокоенность в связи с парадами Победы в Донбассе и в Крыму.

«Мы присоединяемся к Министерству иностранных дел Украины и выражаем глубокую обеспокоенность относительно российских военных парадов, проведённых на суверенной украинской территории 24 июня», — говорится в сообщении американского диппредставительства в Twitter.

Ранее Киев направил Москве ноту протеста из-за проведения 24 июня парадов Победы в Крыму «без согласования с украинской стороной».

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.