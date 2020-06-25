Посольство США в Киеве обеспокоено парадом Победы в Крыму
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«Мы присоединяемся к Министерству иностранных дел Украины и выражаем глубокую обеспокоенность относительно российских военных парадов, проведённых на суверенной украинской территории 24 июня», — говорится в сообщении американского диппредставительства в Twitter.
June 25, 2020
Ранее Киев направил Москве ноту протеста из-за проведения 24 июня парадов Победы в Крыму «без согласования с украинской стороной».
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.