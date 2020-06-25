МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада в Крыму
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«Расцениваем демонстрацию Россией в ходе так называемых «военных парадов» на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь военной техники как продолжение Россией политики милитаризации Крыма, которая представляет серьёзную угрозу европейской безопасности», — говорится в пресс-релизе.
В Киеве назвали действия России «провокацией» для дальнейшей эскалации напряжённости в украинско-российских отношениях.
«Министерству иностранных дел России передана соответствующая нота протеста» — подчеркнули в украинском ведомстве.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара о долгах России за базирование Черноморского флота в Крыму.
В конце апреля Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.