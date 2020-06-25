МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада в Крыму

Киев направил Москве ноту протеста из-за проведения 24 июня парадов Победы в Крыму «без согласования с украинской стороной», сообщили в МИД Украины.

«Расцениваем демонстрацию Россией в ходе так называемых «военных парадов» на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь военной техники как продолжение Россией политики милитаризации Крыма, которая представляет серьёзную угрозу европейской безопасности», — говорится в пресс-релизе.

В Киеве назвали действия России «провокацией» для дальнейшей эскалации напряжённости в украинско-российских отношениях.

«Министерству иностранных дел России передана соответствующая нота протеста» — подчеркнули в украинском ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара о долгах России за базирование Черноморского флота в Крыму.

В конце апреля Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.