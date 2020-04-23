Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму 

Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.

Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«На текущей неделе Министерство иностранных дел России вернуло коллегам, а именно МИД Украины, две ноты. В первой Киев выразил протест в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму. Во второй — потребовал отчёта о мерах, принимаемых Россией в борьбе с коронавирусом в Крыму и Донбассе», — сказала она.

По её словам, в «то время, когда в стране свирепствует пандемия, а в Чернобыле бушуют пожары», когда российские самолёты вывозят из третьих стран украинских граждан, МИД Украины направляет все силы на «бомбардировку» России «грозными нотами протеста».

«Все эти бумаги, злобные ноты, будут возвращаться украинской стороне ввиду отсутствия оснований для их рассмотрения», — отметила она.

В марте МИД Украины выразил «решительный протест» в связи с прибытием президента России Владимира Путина с рабочим визитом в Крым.