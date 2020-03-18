МИД Украины направил ноту протеста из-за визита Путина в Крым

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Министерство иностранных дел Украины выразило «решительный протест» в связи с прибытием президента России Владимира Путина с рабочим визитом в Крым.
МИД Украины направил ноту протеста из-за визита Путина в Крым
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста», — говорится в сообщении МИД Украины.

18 марта российский лидер начал двухдневную рабочую поездку на Крымский полуостров, где у него запланированы встречи с представителями общественности Республики Крым и Севастополя.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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