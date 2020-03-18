МИД Украины направил ноту протеста из-за визита Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило «решительный протест» в связи с прибытием президента России Владимира Путина с рабочим визитом в Крым.

«Российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста», — говорится в сообщении МИД Украины.

18 марта российский лидер начал двухдневную рабочую поездку на Крымский полуостров, где у него запланированы встречи с представителями общественности Республики Крым и Севастополя.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.