Захарова оценила заявление Украины о долгах России за флот в Крыму

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о том, что Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов за размещение Черноморского флота в Крыму.
Захарова оценила заявление Украины о долгах России за флот в Крыму
  • globallookpress.com

«Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься», — сказала она ТАСС, комментируя слова Боднара.

Ранее Бондар в интервью агентству «Укринформ» заявил, что Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов за базирование Черноморского флота на территории Крыма.

По поводу заявления замглавы МИД Украины высказались депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек и председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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