Пушков оценил заявление Украины о долгах России за флот в Крыму

Короткая ссылка
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о том, что Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов за размещение Черноморского флота в Крыму.
Пушков оценил заявление Украины о долгах России за флот в Крыму
  • globallookpress.com

Как он отметил на своей странице в Twitter, Украина ведёт себя как «паразитическое государство».

«Постоянно кричать «нам все должны» может лишь паразитическое государство. Как обычно, от Украины не исходит ничего, кроме протянутой руки», — указал он.

Ранее Бондар в интервью агентству «Укринформ» заявил, что Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов за базирование Черноморского флота на территории Крыма.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек также прокомментировал RT данное заявление замглавы МИД Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить