Пушков оценил заявление Украины о долгах России за флот в Крыму
- globallookpress.com
Как он отметил на своей странице в Twitter, Украина ведёт себя как «паразитическое государство».
«Постоянно кричать «нам все должны» может лишь паразитическое государство. Как обычно, от Украины не исходит ничего, кроме протянутой руки», — указал он.
Ранее Бондар в интервью агентству «Укринформ» заявил, что Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов за базирование Черноморского флота на территории Крыма.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек также прокомментировал RT данное заявление замглавы МИД Украины.