В Госдуме оценили заявление Украины о долгах России за флот в Крыму

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о том, что Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов за размещение Черноморского флота в Крыму.

Бальбек заявил, что «финансовые претензии украинских политиков преодолели порог здравомыслия».

«Где это видано, чтобы флот, базирующийся на своей территории, платил за стоянку другому государству?.. Украинский политик сильно погорячился, требуя от нас деньги за стоянку флота в Крыму, который Украине не принадлежит уже шесть лет. Что касается аренды до марта 2014 года — мы заплатили сполна», — заявил парламентарий.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондар в интервью «Укринформу» заявил, что Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов за базирование Черноморского флота на территории Крыма.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.