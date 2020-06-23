На Украине заявили о многомиллионных долгах России за флот в Крыму
- РИА Новости
Он отметил, что Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о пребывании ЧФ на полуострове.
«Мы считаем, что они должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право», — сказал замглавы украинского МИД.
По его словам, российская сторона должна платить около $100 млн ежегодно, однако с 2014 года никаких выплат не было.
Ранее в ВМС Украины заявили, что Россия за последние несколько лет усилила корабельный состав в Крыму.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.