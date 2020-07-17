Аксёнов оценил призыв Рады осудить голосование в Крыму по Конституции
- РИА Новости
Ранее, как передаёт УНИАН, Рада призвала членов парламентов других государств и международных парламентских организаций осудить голосование в Крыму. Заявление поддержали 306 из 367 парламентариев.
«Ожидаемая реакция. Свободное волеизъявление крымчан традиционно вызывает в Киеве истерику», — прокомментировал Аксёнов в Facebook.
Он отметил, что «махать кулаками после драки и плакать по волосам, потеряв голову, — обычное занятие украинской власти после 2014 года».
По его словам, главная цель «киевских политических артистов разговорного жанра» — создавать негативный информационный шум вокруг Крыма.
Как подчеркнул политик, реальный эффект от этого «словоизвержения» нулевой и на ситуацию на полуострове оно никак не влияет.