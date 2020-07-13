Шесть российских врачей прибыли в Атырау для борьбы с коронавирусом

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Шесть российских врачей прибыли из Нур-Султана в Атырау на западе Казахстана для борьбы с распространением коронавируса.
Шесть российских врачей прибыли в Атырау для борьбы с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает atpress.kz.

Отмечается, что с врачами встретился глава региона Махамбет Досмухамбетов.

«В последние годы дефицит врачей стал одной из наиболее острых проблем, особенно в это трудное для нас всех время», — заявил Досмухамбетов.

По его словам, местные стационары полностью обеспечены местами, медикаментами и оборудованием.

12 июля общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 1798 и достигло 58 253.

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