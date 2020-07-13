Шесть российских врачей прибыли в Атырау для борьбы с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщает atpress.kz.
Отмечается, что с врачами встретился глава региона Махамбет Досмухамбетов.
«В последние годы дефицит врачей стал одной из наиболее острых проблем, особенно в это трудное для нас всех время», — заявил Досмухамбетов.
По его словам, местные стационары полностью обеспечены местами, медикаментами и оборудованием.
12 июля общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 1798 и достигло 58 253.