Шесть российских врачей прибыли в Атырау для борьбы с коронавирусом

Шесть российских врачей прибыли из Нур-Султана в Атырау на западе Казахстана для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает atpress.kz.

Отмечается, что с врачами встретился глава региона Махамбет Досмухамбетов.

«В последние годы дефицит врачей стал одной из наиболее острых проблем, особенно в это трудное для нас всех время», — заявил Досмухамбетов.

По его словам, местные стационары полностью обеспечены местами, медикаментами и оборудованием.

12 июля общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 1798 и достигло 58 253.