Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 58 253

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За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 1798 и достигло 58 253.
Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 58 253
  • © REUTERS/Mariya Gordeyeva

«За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1798 заболевших коронавирусной инфекцией», — цитирует ТАСС пресс-службу Министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что среди новых случаев заболевания 1061 — без клинических проявлений.

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом составило 33 814.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телеобращения объявил 13 июля в стране днём общенационального траура по жертвам коронавирусной инфекции.

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