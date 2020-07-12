Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 58 253
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«За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1798 заболевших коронавирусной инфекцией», — цитирует ТАСС пресс-службу Министерства здравоохранения страны.
Отмечается, что среди новых случаев заболевания 1061 — без клинических проявлений.
Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом составило 33 814.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телеобращения объявил 13 июля в стране днём общенационального траура по жертвам коронавирусной инфекции.