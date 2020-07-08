В Казахстане объявили 13 июля днём траура по жертвам коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телеобращения объявил 13 июля в стране днём общенационального траура по жертвам коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил Sputnik Казахстан.

По словам казахстанского лидера, инфекция «продолжает уносить жизни казахстанцев».

«Эта общая трагедия для нас всех. Поэтому мною принято решение объявить 13 июля Днём национального траура», — заявил Токаев.

Ранее московские медики прилетели в Алма-Ату для оказания помощи в лечении пациентов с COVID-19.

6 июля сообщалось, что в Казахстане общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом превысило 48,5 тыс. Также в стране было зафиксировано более 230 летальных исходов.