Число случаев заболевания коронавирусом на Украине достигло 54 133

За прошедшие сутки общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом на Украине возросло на 612 и достигло 54 133.

«За прошедшие сутки заболели 612 человек, из них 52 ребёнка и 68 медработников», — цитирует ТАСС министра здравоохранения страны Максима Степанова.

Общее число летальных исходов на Украине достигло 1398.

Также сообщается, что всего с начала пандемии в стране выздоровели 26 503 пациента с коронавирусом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин по коронавирусной инфекции COVID-19, введённый ранее в стране, дал положительные результаты.