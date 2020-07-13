Число случаев заболевания коронавирусом на Украине достигло 54 133

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За прошедшие сутки общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом на Украине возросло на 612 и достигло 54 133.
Число случаев заболевания коронавирусом на Украине достигло 54 133
  • © REUTERS/Valentyn Ogirenko

«За прошедшие сутки заболели 612 человек, из них 52 ребёнка и 68 медработников», — цитирует ТАСС министра здравоохранения страны Максима Степанова.

Общее число летальных исходов на Украине достигло 1398.

Также сообщается, что всего с начала пандемии в стране выздоровели 26 503 пациента с коронавирусом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин по коронавирусной инфекции COVID-19, введённый ранее в стране, дал положительные результаты.

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